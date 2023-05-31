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Виконком Кременчука клеїтиме на свої вікна ударостійку плівку за 91 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 355

Договір уклали зі «своїм» підрядником

Виконком Кременчуцької міської ради 29 травня уклав договір із ФОП Сергій Горобець на надання послуг із встановлення ударостійкої плівки для механічного захисту скла. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних оголошень Prozorro. 

Ціна угоди склала 91,01 тис. гривень.

Договір виконком традиційно не опублікував, відомо лише, що встановлять її в приміщенні виконкому на Перемоги, 2, її площа становитиме  56,8 кв. метри. Марка плівки та її ціна невідомі. 

ФОП Сергій Горобець зареєстрований 2000 року у Кривушах Кременчуцького району. Основний вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. У публічних закупівлях бере участь із 2016 року. За цей час уклав договорів на 6,69 млн гривень, переважна більшість яких із бюджетними та комунальними установами Кременчука.

До речі, торік виконком Кременчука замовляв у ФОП Сергій Горобець аналогічні послуги. У липні 2022 року ціна послуг склала 17,4 тис. гривень, у листопаді минулого року 43,4 тис. гривень. Договори у системі  також не розміщені.

Виконком Кременчука закуповує портретні рамки по 1270 гривень

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: закупівлі плівка виконком Кременчуцька міська рада
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