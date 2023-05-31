Виконком Кременчука клеїтиме на свої вікна ударостійку плівку за 91 тисяч гривень

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Виконком Кременчуцької міської ради 29 травня уклав договір із ФОП Сергій Горобець на надання послуг із встановлення ударостійкої плівки для механічного захисту скла. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних оголошень Prozorro.

Ціна угоди склала 91,01 тис. гривень.

Договір виконком традиційно не опублікував, відомо лише, що встановлять її в приміщенні виконкому на Перемоги, 2, її площа становитиме 56,8 кв. метри. Марка плівки та її ціна — невідомі.

ФОП Сергій Горобець — зареєстрований 2000 року у Кривушах Кременчуцького району. Основний вид діяльності — виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. У публічних закупівлях бере участь із 2016 року. За цей час уклав договорів на 6,69 млн гривень, переважна більшість яких — із бюджетними та комунальними установами Кременчука.

До речі, торік виконком Кременчука замовляв у ФОП Сергій Горобець аналогічні послуги. У липні 2022 року ціна послуг склала 17,4 тис. гривень, у листопаді минулого року — 43,4 тис. гривень. Договори у системі також не розміщені.

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