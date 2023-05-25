Виконком Кременчука закуповує портретні рамки по 1270 гривень

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Виконком Кременчуцької міської ради 24 травня уклав договір із ФОП Олександр Гориславець на постачання 40 портретних рамок. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 50,8 тис. гривень. Таким чином одна рамка коштує 1270 гривень за 1 штуку.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до організатора закупівлі — управління економіки виконкому, із проханням уточнити, які саме портретні рамки закуповують та з якою метою. Проте контактна особа, відповідальна за закупівлю, відмовилась відповідати на запитання, пославшись на воєнний стан. Та порадила писати інформаційний запит на ім’я міського голови.

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