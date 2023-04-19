Мерія Кременчука закупила 52 стільці на 94 тисячі гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 386

13 квітня виконком Кременчуцької міської ради уклав договір із ФОП Ганна Бакай на поставку 52 стільців. Як стало відомо з оголошення системи публічних закупівель Prozorro, ціна договору склала 93,6 тисячі гривень. Таким чином ціна одного стільця склала 1800 гривень.

Договір та технічні умови у системі традиційно не опубліковані, тому дізнатись, стільці якої марки закуповують та з якою метою, — неможливо. Відомо лише, що термін постачання товару — до 31 грудня 2023 року, адреса поставки — площа Перемоги, 2 (будівля виконкому).

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Ганна Бакай зареєстрована у Кременчуці у 2019 році, спеціалізується на виробництві меблів для офісів і підприємств торгівлі. Працює виключно на тендерах та виключно з кременчуцькими державними та комунальними установами міста. Від початку діяльності ФОП уклала договорів на 6,7 млн гривень.

Нагадаємо, у лютому для підземного укриття в приміщенні мерії придбали меблів на понад 156 тисяч гривень.