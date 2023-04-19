У поминальні дні на Свіштовському кладовищі транспорт підвозитиме людей до місць поховань

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 373

Це стосуватиметься літніх людей і осіб з обмеженими можливостями

У суботу та неділю, 22 і 23 квітня, на Свіштовському кладовищі курсуватиме транспорт, який підвозитиме літніх людей і осіб з обмеженими можливостями до місць поховань. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

22 квітня на території кладовища працюватиме 1 автобус, а 23 квітня – 2 автобуси. Графік руху автобусів – із 8.00 до 15.00.

Раніше ми інформували про графік роботи міських кладовищ у Кременчуці у поминальні дні.