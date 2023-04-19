Вихованки Академії майбутнього перемогли в обласному етапі конкурсу «Знай і люби свій край»

Вихованки Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» здобули перемоги в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового й образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.
Кременчуцька школярка Анна Колокова, вихованка гуртка «Оригамі» (керівник – Одарушенко О.І.), посіла І місце у номінації «Паперова пластика та оригамі».
А Вікторія Ліштван, вихованка художньої студії «Кольорові олівці» (керівник – Ковшуцька Л.І.) посіла III місце у номінації «Витинанка».
Педагоги бажають дівчатам подальших творчих злетів.
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