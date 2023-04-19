«Теплоенерго» у Кременчуці отримало три автомобілі для аварійних бригад

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КП «Теплоенерго» отримало три автомобілі Dayun CGC 1100 для аварійних бригад. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Техніку придбали коштом міського бюджету.

Досі аварійні бригади працювали на старій, ще радянській техніці, яка часто ламалася і стала вже непридатною до використання. Нові автомобілі необхідні, щоб запобігати надзвичайним ситуаціям під час опалювального сезону, для швидкої ліквідації поривів та аварій на тепломережах та мережах гарячого водопостачання, на котельнях підприємства, які розташовані на значній відстані одна від одної. Ці машини призначені для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Загалом за останні 2 місяці комунальники отримали 4 нові автівки, одна вже працює на лінії, ще три працюватимуть вже найближчими днями. Нова техніка повністю готова до роботи.

Нагадаємо, «Кременчукводоканал» отримав нові екскаватори в рамках державного проєкту.