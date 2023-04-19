На Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив літнє подружжя у Градизьку

На Полтавщині поліція завершила досудове розслідування, щодо вбивства 65-річного подружжя на Кременчуччині. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Досудове розслідування встановило, що нападником є 33-річний родич літнього подружжя, який після вбивства забрав гроші загиблих та зник з місця події. Підозрюваного затримали на Закарпатті, під час спроби виїхати за межі України.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує довічне позбавлення волі або на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, що убитими подружжя пенсіонерів знайшли сусіди.
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