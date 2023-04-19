На Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив літнє подружжя у Градизьку

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив літнє подружжя у Градизьку

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 409

Винуватцю загрожує довічне позбавлення волі або на строк від десяти до п'ятнадцяти років

На Полтавщині поліція завершила досудове розслідування, щодо вбивства 65-річного подружжя на Кременчуччині. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Досудове розслідування встановило, що нападником є 33-річний родич літнього подружжя, який після вбивства забрав гроші загиблих та зник з місця події. Підозрюваного затримали на Закарпатті, під час спроби виїхати за межі України.

– Досудове розслідування, яке здійснювалося за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох осіб) та ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах вчинений в умовах воєнного стану або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, завершене. Під процесуальним керівництвом прокуратури обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, – повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує довічне позбавлення волі або на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що убитими подружжя пенсіонерів знайшли сусіди.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство сусіди Градизьк суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх