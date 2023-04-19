18 квітня на ковід захворіли 56 жителів Кременчука, серед них троє дітей

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18 квітня на COVID-19 захворіли 56 жителів Кременчуцької громади. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Серед них: 35 жінок віком від 28 до 85 років, 18 чоловіків віком від 21 до 83 років, дві дитини віком 1 і 2 роки та одна дитина першого року життя. З уперше виявлених випадків захворювання, 52 пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів, четверо – лікуються в інфекційних шпиталях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 29 осіб. За добу одужало 38 пацієнтів. Випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Всього у Кременчуці зареєстрували 28 840 хворих, одужало 27 752, померло 745.

Нагадаємо, 17 квітня у Кременчуці у 52 людей виявили COVID-19, а одна жінка померла від ускладнень цієї хвороби.