Став відомий графік роботи міських кладовищ у Кременчуці у поминальні дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 894

Дізнайтеся, у які дні на кладовища можна буде заїхати на автівці

Став відомий графік роботи міських кладовищ на час проведення поминальних заходів. Про це повідомило комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Графік роботи такий: 19-21 квітня – проїзд по території міських кладовищ дозволений без обмежень;

22 квітня – проїзд транспорту по території кладовищ заборонений у зв’язку з прибиранням територій і роботою великогабаритної техніки;

23 квітня – проїзд заборонений у зв’язку з необхідністю забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху на кладовищах. Виключення – для автомобілів з людьми з I та II групою інвалідності лише при наявності відповідного посвідчення.

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