Кременчуцькі батьки знову зберуться під мерією з вимогою відновити навчальний процес в офлайн режимі

У п'ятницю, 21 квітня, о 12.30 батьки кременчуцьких дітей знову йдуть під стіни міської ради. Про це вони повідомили «Кременчуцькому Телеграфу». Проситимуть у влади пришвидшити роботи з облаштування укриттів у дитячих садочках та школах. Запрошують усіх небайдужих.
Нагадаємо, мами кременчуцьких дошкільнят уже збиралися перед сесією міської ради 13 квітня, і навіть виступили перед депутатами. Однак міський голова Віталій Малецький конкретний перелік навчальних закладів, де ведуться роботи, — не надав. Також не назвав дати відкриття дитсадків.
Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки
Нагадаємо, з 17 квітня 2023 року у Кременчуці у змішаній формі запрацював садок №13 на вул. Приходька. Це перший садок, що відкрили від початку повномасштабного вторгнення. Однак дітей приймають лише на 4 години.
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