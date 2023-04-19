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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі батьки знову зберуться під мерією з вимогою відновити навчальний процес в офлайн режимі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 107

Запрошують небайдужих

У п'ятницю, 21 квітня, о 12.30 батьки кременчуцьких дітей знову йдуть під стіни міської ради. Про це вони повідомили «Кременчуцькому Телеграфу». Проситимуть у влади пришвидшити роботи з облаштування укриттів у дитячих садочках та школах. Запрошують усіх небайдужих.

«Шановні жителі міста Кременчук. У п'ятницю 21 квітня о 12.30 відбудуться збори біля міськради. Будемо знову збирати підписи під Зверненням до нашого мера і депутатів. Просимо у нашої влади максимально швидко відновити освітній процес для наших дітей у школах та садочках. Дозволити офлайн навчання за письмової згоди батьків. Також просимо надати список закладів, у яких проводяться ремонтні роботи, та на якому вони етапі. Звертаємось до усіх небайдужих батьків нашого міста. Приходьте та висловлюйте свою позицію. Чекаємо на кожного!», йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мами кременчуцьких дошкільнят уже збиралися перед сесією міської ради 13 квітня, і навіть виступили перед депутатами. Однак міський голова Віталій Малецький конкретний перелік навчальних закладів, де ведуться роботи, — не надав. Також не назвав дати відкриття дитсадків.

Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки

Нагадаємо, з 17 квітня 2023 року у Кременчуці у змішаній формі запрацював садок №13 на вул. Приходька. Це перший садок, що відкрили від початку повномасштабного вторгнення. Однак дітей приймають лише на 4 години

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячі садки сесія батьки
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