Єдиний відкритий дитсадок у Кременчуці прийматиме дітей на 4 години

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 145

До дитячого садка № 13, що розташований в будівлі Крюківської районної адміністрації, запрошують дітей. Щоправда, не на повний робочий день, а лише на чотири години. Як повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради, заклад готовий прийняти 80 дітей. А згідно з проведеним опитуванням відвідувати садочок виявили бажання батьки 42 дошкільнят. Тож наразі є 38 вільних місць, тимчасово на вільні місця можуть зарахувати дітей з інших закладів дошкільної освіти.

Зазначається, що у садочку запроваджують режим короткотривалого перебування та двозмінний графік роботи:

І зміна – з 8:00 до 12:00 (40 дітей);

ІІ зміна – з 13:00 до 17:00 (40 дітей).

Раніше міський голова Віталій Малецький на зустрічі з мамами дітей завяляв, що у ясельні групи під час війни дітей у дитячі садочки не набиратимуть.

Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки

Нагадаємо, садок почне працювати з 17 квітня 2023 року у Кременчуці у змішаній формі. Це перший навчальний заклад, що відкриють від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



