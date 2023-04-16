Овнів чекають фінансові труднощі, а Дів – аврал на роботі: гороскоп на 17-23 квітня

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 244

Овен (21.03-20.04)

Непогано було б відверто поговорити з близькою людиною. Вам потрібно внести ясність у ваші стосунки. Очікуються фінансові труднощі - всі гроші, які повинні були до вас надійти, прийдуть із запізненням, і вам несила буде змінити ситуацію.

Телець (21.04-21.05)

Цього тижня не уникнути конфліктних ситуацій та змін у планах. Ваша ініціатива може стати джерелом проблем. Якщо будете винахідливі, це допоможе вирішити багато ситуацій з найменшими втратами. Не пропустіть можливість показати собі й всім навколишнім, на що ви здатні.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня на вас чекає безліч знайомств, які слідуватимуть одне за одним. У бізнесі будьте послідовні у своїх діях. Якщо щось вирішили здійснити, зробіть усе точно так, як задумали. Не відхиляйтеся і в жодному разі не відмовляйтеся від плану. У ці дні потрібно акуратніше витрачати гроші, інакше до кінця тижня ви можете потрапити в неприємне становище.

Рак (22.06-23.07)

Зараз дуже багато в житті залежить саме від вашої рішучості. Від того, як швидко ви прийматимете рішення, залежить добробут і навіть фінансове становище. Постарайтеся правильно розподілити час та не забудьте врахувати інтереси близьких. Варто зайнятися питаннями, пов'язаними з нерухомістю чи спадщиною.

Лев (24.07-23.08)

Дуже суперечливий тиждень, щодня відбуватиметься щось нове. Однак якщо ви чітко знатимете, чого хочете, то досягнете успіху та поваги. Час планувати відпочинок або подорож. Протягом цього тижня варто уникати великих придбань, можливе подальше розчарування у покупці.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень принесе аврал на роботі – проблеми можуть мати серйозний характер. Ви намагатиметеся порозумітися з начальством, але це нелегко. Втома може виявитися сильнішою, ніж ваше бажання чогось досягти. Спробуйте розподілити сили, щоб зробити все потрібне. Вихідні проведіть у тихій домашній обстановці або на дачі.

Терези (24.09-23.10)

Зараз вам можна позаздрити, ви перебуватимете в повній гармонії з собою і чудовому настрої. Чудово будуть складатись взаємини на роботі, і якщо пощастить, ви можете значно просунутися у кар'єрі та претендувати на більш високу заробітну плату. Можна планувати великі покупки, вони будуть успішними.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ви можете зробити багато, якщо забудете про свою гордість та старі образи. Саме ваше вміння зосередитися та закрити очі на деякі нюанси буде ключовим у всьому, що відбувається. Ви абсолютно не прислухаєтеся до думки оточуючих і будете здатні на імпульсивні вчинки. Сприятливий період для поїздки за кордон, але позитивність буде залежатиме від вашого настрою.

Стрілець (23.11-21.12)

Поліпшаться стосунки в сім'ї, ви відчуєте турботу про себе, якої вам не вистачало останнім часом. І в матеріальному плані явно намічається певний прогрес, ви зможете собі дозволити приємні дрібниці, у яких давно собі відмовляли. Успіх буде переслідувати вас, завдяки чому все у вашому житті складеться якнайкраще. Не забувайте про інших у ті хвилини, коли у вас все гаразд.

Козеріг (22.12-20.01)

Зараз дуже непогано складатимуться взаємини з друзями та близькими. У фінансовому відношенні цей тиждень принесе певну нестабільність, тож краще зберегти те, що маєте. До речі, у ці дні не зашкодить зайнятися своїм здоров'ям, харчуйтеся правильно та якісно.

Водолій (21.01-19.02)

Якщо зараз не вдається відпочити, то займіться спортом, не полінуйтеся кілька разів сходити до тренажерного залу чи поплавати. Переїдати не можна в жодному разі, інакше вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб позбутися зайвих кілограмів.

Риби (20.02-20.03)

У ці дні ви будете занурені в меланхолію, і потрібно терміново шукати способи підняти настрій - спробуйте більше уваги приділити своїй зовнішності, ці зміни можуть дуже сподобатися і вам, і партнеру. Сприятливий період, щоб знайти фінанси та вирушити у подорож.