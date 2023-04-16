Водна поліція Полтавщини виявила заборонені знаряддя лову на Кам’янському водосховищі

Знаряддя виявили під час патрулювання акваторії співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління спільно з працівником Полтавського рибоохоронного патруля
На Полтавщині 13-14 квітня працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно зі старшим інспектором Полтавського рибоохоронного патруля патрулювали акваторію Дніпра в районі сіл Солошино-Світлогірське. Під час профілактичних заходів поліцейські вилучили з водойми близько 120 метрів браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою та 6 раколовок загальною довжиною 45 метрів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Варто нагадати, що з 1 квітня на водоймах Полтавщини діє весняно-літня заборона на вилов риби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.