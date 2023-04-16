Як раніше через паводки «тонув» Кременчук

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1 164

Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду відбувається затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Полтавщини та Кіровоградської області. З дачних кооперативів під Кременчуком евакуювали людей.

Вже спадає вода на ділянках Кременчуцького водосховища, які розташовані на території Кіровоградщини.

На набережній Придніпровського парку видно, як вода затопила частину гранітного реєстру...

та під воду йдуть лавки, парасольки смітники й навіть рятувальний пост та острів Фантазія.

Жителі та гості міста прийшли на власні очі подивитися на силу стихії.

У соцмережах кременчужани діляться, що лише у дитинстві десь у 50-70-х роках спостерігали подібне явище.

Давайте разом зазирнемо в історію повеней Кременчука

З кінця XVIII століття ведеться своєрідний літопис повеней у Кременчуці, який відображений позначками на гранітній скелі. Це геологічна пам’ятка місцевого значення, яка розташована на березі Дніпра в районі річкового вокзалу.

Найбільш руйнівна повінь ХІХ ст. в Кременчуці була у 1845 році. Її рівень сягнув 6,86 м. Як тоді писали: «Весь Кременчук, крім деяких пагорбів і височин за Олександрівською площею (сучасна площа Перемоги), весь Крюків, крім Соляної площі покрився водою. Ріка розлилася від Полтавської дороги до Деївки, тобто на 10 верст, з 1911 будинків уціліло тільки 40».

Проте повінь 1931 року стала справді катастрофічною. Крім Кременчука, затоплені були майже всі населені пункти на лівому березі Дніпра від Києва до Запоріжжя. Навіть у найбільш високій центральній частині міста доводилося рухатися на човнах. У пік повені, який настав у перший декаді травня, рівень води досяг 823 см.

На скелі-реєстрі позначки цієї повені ви не знайдете – адже рівень води піднявся над вершиною скелі більш ніж на метр! Але у Крюкові такі позначки є у двох місцях: на гранітних плитах проїзду під залізничним полотном та на природних виходах гранітів у районі школи №7.

До середини 60-х років ХХ століття низка ГЕС перекрила увесь український Дніпро і зрегулювала його води, тому повені як гідрологічне явище залишилися лише в історії й на старих фото.

Таких величезних повеней не було, проте пів століття тому подібне спостерігали мешканці Кременчука. Коли вода дійшла до дамби затопив прибережну зону.