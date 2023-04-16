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Топ новина, Кременчук, Історія Кременчука

Як раніше через паводки «тонув» Кременчук

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1 164

 Вперше за пів сторіччя Кременчук переживає наступ великої води

Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду відбувається затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Полтавщини та Кіровоградської області. З дачних кооперативів під Кременчуком евакуювали людей.

Вже спадає вода на ділянках Кременчуцького водосховища, які розташовані на території Кіровоградщини. 

Вода у Дніпрі піднімається: підтоплює Горішні Плавні та дачні кооперативи під Кременчуком

 

На набережній Придніпровського парку видно, як вода затопила частину гранітного реєстру...

 

та під воду йдуть лавки, парасольки смітники й навіть рятувальний пост та острів Фантазія.

 

Жителі та гості міста прийшли на власні очі подивитися на силу стихії.

У соцмережах кременчужани діляться, що лише у дитинстві десь у 50-70-х роках спостерігали подібне явище.

 

Давайте разом зазирнемо в історію повеней Кременчука

З кінця XVIII століття ведеться своєрідний літопис повеней у Кременчуці, який відображений позначками на гранітній скелі. Це геологічна пам’ятка місцевого значення, яка розташована на березі Дніпра в районі річкового вокзалу.

 

Найбільш руйнівна повінь ХІХ ст. в Кременчуці була у 1845 році. Її рівень сягнув 6,86 м. Як тоді писали: «Весь Кременчук, крім деяких пагорбів і височин за Олександрівською площею (сучасна площа Перемоги), весь Крюків, крім Соляної площі покрився водою. Ріка розлилася від Полтавської дороги до Деївки, тобто на 10 верст, з 1911 будинків уціліло тільки 40».

 

Проте повінь 1931 року стала справді катастрофічною. Крім Кременчука, затоплені були майже всі населені пункти на лівому березі Дніпра від Києва до Запоріжжя. Навіть у найбільш високій центральній частині міста доводилося рухатися на човнах. У пік повені, який настав у перший декаді травня, рівень води досяг 823 см.

Повінь 1931 року - драматична сторінка в історії Кременчука

На скелі-реєстрі позначки цієї повені ви не знайдете – адже рівень води піднявся над вершиною скелі більш ніж на метр! Але у Крюкові такі позначки є у двох місцях: на гранітних плитах проїзду під залізничним полотном та на природних виходах гранітів у районі школи №7.

 

До середини 60-х років ХХ століття низка ГЕС перекрила увесь український Дніпро і зрегулювала його води, тому повені як гідрологічне явище залишилися лише в історії й на старих фото.

Таких величезних повеней не було, проте пів століття тому подібне спостерігали мешканці Кременчука. Коли вода дійшла до дамби затопив прибережну зону.

Найбільший паводок за останні 7 років: на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Альона Душенко, архів музею, Окраини
Теги: повінь паводок затопило Дніпро
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