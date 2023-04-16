Листи з минулого: через 8 років знайшли автора листа, який залишив його у кав'ярні Кременчука

Насолоджуючись кавою та спілкуванням в одній з кав'ярень міста, кременчужани вирішили погортати книги. На одній з полиць свою увагу привернула книга Гете.
У середині було багато записок написаних від руки на листках паперу та серветках.
Проте лише один лист мав контакти для зворотнього зв'язку.
- Знайшли записки у книзі Гете. Там було багато милих записок, проте один з номером, - розповіла Телеграфу кременчужанка Катерина.
Кременчужани вирішили написати одному з авторів листа й запитати чи дійсно у них все добре. На що неочікувано отримали відповідь у телеграмі.
- Дякую велике, що написали. Так, у нас все добре. Сподіваюсь у вас також, - йшлося у повідомленні.
Так листи жартома написані кременчужанами у 2015 році в кав'ярні - передали їм привіт через 8 років.
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