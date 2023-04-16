Листи з минулого: через 8 років знайшли автора листа, який залишив його у кав'ярні Кременчука

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 71

У книгах залишається ще багато таємниць

Насолоджуючись кавою та спілкуванням в одній з кав'ярень міста, кременчужани вирішили погортати книги. На одній з полиць свою увагу привернула книга Гете.

У середині було багато записок написаних від руки на листках паперу та серветках.

Проте лише один лист мав контакти для зворотнього зв'язку.

- Знайшли записки у книзі Гете. Там було багато милих записок, проте один з номером, - розповіла Телеграфу кременчужанка Катерина.

Кременчужани вирішили написати одному з авторів листа й запитати чи дійсно у них все добре. На що неочікувано отримали відповідь у телеграмі.

- Дякую велике, що написали. Так, у нас все добре. Сподіваюсь у вас також, - йшлося у повідомленні.

Так листи жартома написані кременчужанами у 2015 році в кав'ярні - передали їм привіт через 8 років.