Найбільший паводок за останні 7 років: на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 745

Такого паводка у Кременчуці не бачили останні 7 років. Проте ситуація не критична, усе під контролем й загрози підтоплення житлових будинків немає. Про це сьогодні, 14 квітня, на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Води дуже багато у всіх річках району. Такого паводка не було останні 7 років. Згідно з повідомленнями «Укргідроенерго», рівень води перебуває у Кременчуцькому водосховищі в межах встановленої норми. Підтоплень житлових будинків немає. Є лише невеликі підтоплення окремих низових ділянок у Кривушах та там, де будували на захисних смугах водойм. А це 25-100 метрів від берега річки, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині - 81,3 метра, у нижній – 66,44 метра над рівнем моря. А допустима норма у нижній частині – 67 метрів. Тож до критичного рівна ще 56 см!

- Сьогодні для пропуску води відкрили третю створку на ГЕС. Її не відкривали з 1974 року. Очікуємо ще на воду, яка надійде з Білорусі. Займаємося берегоукріплювальними роботами. Усе під контролем - підтоплень населених пунктів не буде, - заспокоїв керівник Кременчуцької РВА.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі - підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей.