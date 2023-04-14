Найбільший паводок за останні 7 років: на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку

Такого паводка у Кременчуці не бачили останні 7 років. Проте ситуація не критична, усе під контролем й загрози підтоплення житлових будинків немає. Про це сьогодні, 14 квітня, на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, рівень води у Кременчуцькому водосховищі у верхній частині - 81,3 метра, у нижній – 66,44 метра над рівнем моря. А допустима норма у нижній частині – 67 метрів. Тож до критичного рівна ще 56 см!
Нагадаємо, учора ми писали, що в Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі - підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей.
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