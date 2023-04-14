Долар, євро та злотий дорожчають: де в Кременчуці 14 квітня вигідно обмінювати валюту

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 240

Напередодні Великодня, 14 квітня, Національний банк України різко підвищив офіційний курс валют. Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав одразу на 32 копійки, а польський злотий – на 13 копійок.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

На таке суттєве підвищення курсу основних валют відреагував готівковий ринок. Долар подорожчав на 7-10 копійок, євро та злотий - на 12-25 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують - по 37,20 — 37,63 грн,

продають - по 37,70 — 38,30 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (37,63 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,70 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 39,50 — 41,05 грн,

продають - по 40,80 — 42,00 грн.

Найвигідніший курс здачі - у Полтава-Банку (41,05 грн).

Найвигідніший курс купівлі - в Укргазбанку (40,80 грн).

З лотий

купують - по 8,30 — 8,80 грн,

продають - по 8,89 — 9,25 грн.

Найвигідніший курс здачі – в Укрексімбанку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (8,89 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається таким з 21.07.2022 року). Офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем підвищився на 32 копійки, а курс злотого – на 13 копійок.

Курс валют НБУ на 14 .0 4 .2023 року: