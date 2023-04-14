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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: палав автомобіль, коротке замикання та п'яні дебошири

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 179

Зведення від поліції та ДСНС

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники два рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 13 квітня о 22.15 у Горішніх Плавнях на проспекті Героїв Дніпра у підвалі житлового будинку сталось коротке замикання електромережі без послідуючого горіння. На місці працювала 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Сьогодні, 14 квітня, о 1.26 у Кременчуці на вулиці Троїцькій горів легковий автомобіль. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали одну людину за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Склали адмінматеріал.

Також на 5 людей поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення пожежа домашнє насильство нетверезий водій
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