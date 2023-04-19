На Полтавщині 36-річний шахрай розвів чоловіків на 250 тисяч, прикидаючись жінкою

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 146

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі

Третього листопада 2022 року, 36-річний мешканець Лубен ошукував чоловіків через соцмережі прикидаючись жінкою. Про це повідомили в Лубенському райвідділі поліції.

Поліція встановила, що чоловік створив сторінку у соціальній мережі та від імені жінки спілкувався з чоловіками. Імітуючи скрутне матеріальне становище, чоловік виманював гроші у користувачів мережі. Наразі слідству відомі декілька таких фактів шахрайства. Сума завданих чоловікам збитків сягає понад 230 тисяч гривень. Наразі 36-річному мешканцю Лубен вже повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 і 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.