Курс валют: де в Кременчуці 19 квітня вигідно обмінювати гроші

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 164

У середу, 19 квітня, гривня ослабла на «чорному ринку» проти долара та євро, але в касах банків курс майже незмінний.

Курс долара на «чорному ринку» становив 37,73 — 37,94 грн, а у вівторок, 18 квітня, курс коливався між 37,63 — 37,79 грн. Гривня знову ослабла після стабілізації на початку тижня.

Аналогічна динаміка у «чорного» курсу гривні до євро. На цей же час становив 41,18 — 41,48 грн проти курсу 41,05 — 41,31 грн за євро у понеділок.

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,47 грн,

грн, продають — по 38,11 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (37,67 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (37,80 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,68 грн,

грн, продають — по 41,65 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (41,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (41,30 грн).

З лотий

купують — по 8,48 грн,

грн, продають — по 8,96 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (8,73 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ощадбанку (8,85 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 19 .0 4 .2023 року: