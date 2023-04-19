У Полтаві сталась ДТП: травмувався 22-річний мотоцикліст

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Вчора, 18 квітня, близько 18.00, у Полтаві, на вулиці Зіньківській сталась ДТП. Про це повідомили в Полтавському райуправлінні поліції.

За попередньою версією слідства, мотоцикл Kawasaki ER-6N, яким керував 22-річний водій, зіткнувся з автомобілем Dacia Logan, яким керував 35-річний полтавець. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав травми, його госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.