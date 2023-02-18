Для підземного укриття в Кременчуцькій мерії придбали меблів на понад 156 тисяч грн

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 189

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 17 лютого, депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення 156 800 грн зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Ця сума буде сплачена з міського бюджету «на придбання меблів для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради». Які саме нові меблі придбали чи придбають для обладнання укриття мерії в рішенні міськвиконкому, яке змогла отримати редакція «Кременчуцького Телеграфу», не повідомляється.