9 років тому під час Революції Гідності загинув Ігор Сердюк з Кременчука

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Сьогодні 9 річниця з дня загибелі Героя України Ігоря Сердюка, який загинув під час Революії Гідності. 18 лютого 2014 року

свист куль, нестерпний запах крові та перші масові вбивства на Майдані. Вдень 18 лютого під час протистояння у Кріпосному провулку в урядовому кварталі вбили трьох учасників Революції Гідності. Серед полеглих Героїв був 44-річний Ігор Сердюк з Кременчука. Яскрава, непересічна особистість. Того дня Ігор стояв у 15 метрах від їжака, який зробила самооборона. Він впав після пострілу снайпера. Ігор не був в протигазі, військовій одежі, він лише тримав прапор.

9 річниця розстрілу Майдану. Саме в цей день у 2014 році почалися найтрагічніші події Революції Гідності, коли в центрі Києва загинуло кілька десятків протестувальників.

За прокуратури, загалом під час Революції постраждало 2,5 тисячі людей, із них 104 особи загинули.