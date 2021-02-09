За 7 років вбивцю загиблого на Майдані Ігоря Сердюка встановили, але не покарали

Підозрюваний у вбивстві кременчужанина Ігоря Сердюка під час Революції гідності й досі знаходиться у розшуку
Сьогодні, 18 лютого, 7 річниця початку масових розстрілів на Майдані під час Революції гідності.
У характері Ігоря з ранніх років було прагнення до незалежності, патріотизм. Коли Україна обрала Незалежність, він випиляв з бронзи тризуб, потім зробив зачіску у вигляді козацького чуба. А на грудях набив татуювання — портрет Че Гевари. Це був його ідеал боротьби за свободу. Ігор з дитинства цікавився історією. Він дуже пишався, що його прізвище Сердюк, адже сердюками називали піхотні полки, що були особистою охороною гвардією гетьмана.
Кременчужанин не залишився байдужим до подій у Києві, тому з перших днів брав участь у Революції Гідності.
Як учасник віче під стінами Верховної Ради 18 лютого 2014 року на перехресті вулиці Інститутської та Кріпосного провулку разом з іншими активістами будував барикаду, носив мішки. Під час цього снайпер вистрелив в Ігоря.
На похорон Ігоря 21 лютого 2014 року прийшло близько двох тисяч людей. У труну Герою Небесної Сотні поклали його протигаз і каску з написом «Тільки перемога».
На честь Ігоря Сердюка перейменовано вулицю, яка раніше називалася Жовтнева. Також на честь загиблого під час Революції Гідності кременчужанина встановили меморіальні дошки: на будинку, де він проживав, а другу — на будівлі школи № 18, де він навчався. На перехресті вулиць Небесної сотні та Ігоря Сердюка встановлений барельєф.
Зауважимо, що відеорозслідувачі Jus Talionis Reconstruction Lab., три роки тому опублікували відеосинхронізацію першої частини подій 18 лютого на Майдані. Згідно з якою видно, що протягом 1,5 години (від 13:30 до 15:00) під час мирної ходи до Верховної Ради правоохоронці та «тітушки» вже вбили (чи нанесли смертельні поранення) 6 активістам серед яких кременчужанин Ігор Сердюк.
У вбивстві Сердюка, Шаповала та Кіщука обвинувачується Олександр Бєлов, харківський «беркутівець». В його рушниці знайшли сліди свинцю, на нього також вказують свідки. Певний період під час слідства він перебував у СІЗО, але у 2016 році суддя Лашевич присудив йому нічний домашній арешт, і зрештою у вересні 2017 року просто не явився до суду. Станом на зараз (2021 рік) його оголошено в розшук.
Олександру Бєлову інкримінують:
Верховна Рада підтримала заяву у зв’язку з річницею подій Революції Гідності, яка дає політичну оцінку подіям на Майдані. «За» проголосували 295 народних депутатів. Проти проголосували 17 нардепів ОПЗЖ, а також «слуга народу» Бужанський.
Документ схвалили, щоб надати політичну оцінку подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, дається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів «Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії.
Рада у такий спосіб заявила, що Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення і виразник національної ідеї свободи.
Як голосували депутити з Кременчука
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у звіті на офіційному сайті прокуратури зазначила, що у «справах Майдану» у 2020 році повідомлено втричі більше підозр та скеровано обвинувальних актів, ніж у 2019 році.
Прокурор відзвітувалася про результати розслідування трагічних подій на Майдані: вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань, перешкоджань мирним протестам.
Заочне слідство дозволено стосовно колишніх Голови Служби безпеки України та його першого заступника — керівника Антитерористичного центру при СБУ, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та інших, що підозрюються у організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищенні влади та службових повноважень, умисних вбивств 62 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень 92 особам, терористичного акту, а також дезертирства.
Спеціальне досудове розслідування щодо 2 цивільних осіб, підозрюваних у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також умисному вбивстві Вербицького, завершено і 11 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною процедурою, так званою «заочкою».