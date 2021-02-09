Перші мобільні бригади з Кременчука пройдуть навчання з COVID-вакцинації

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Це будуть медики з центрів ПМСД №1 і №3

Перші мобільні бригади з Кременчука пройдуть навчання з вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив Полтавський обласний центр громадського здоров’я ПОР.









Серія дводенних семінарів-навчань для членів мобільних бригад з імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca розпочалася у Києві 15 лютого. Першими в нашій області пройшли таке навчання п’ятеро членів бригади центру ПМСД №1 із Полтави – два лікарі та три медичних сестри. Наступними, з 19 лютого по 2 березня, такі навчання пройдуть іще три бригади – центрів ПМСД №3 з Полтави та №1 і №3 із Кременчука. Ці чотири бригади визначені як основні регіональні – вони працюватимуть на території Полтавщини протягом 1-2 етапів вакцинації.





Ще 4 мобільні бригади з Полтавщини пройшли одноденні онлайн-навчання. Адже на подальших етапах кампанії з вакцинації кількість задіяних бригад збільшуватиметься.





Першими в Україні та області очікуються вакцини AstraZeneca (прямі закупівлі) і Pfizer/BioNTech* (отримана через глобальну ініціативу COVAX). Вони вимагають різних умов зберігання та логістики. Тому одна частина мобільних бригад вивчає спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. Це має дозволити оперативно запустити процес імунізації.





У програмі навчань для бригад з імунізації – детальна інформація про кожну з вакцин. Щоб максимально убезпечити населення від можливих алергічних реакцій, окремий розділ теоретичного і практичного матеріалу стосується симптомів, діагностики та першої допомоги при анафілаксії. Звітність про кожне проведене щеплення буде заноситися до реєстру імунізації у системі e-Health.





*Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Заявлена ефективність – 95%. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 21 день. Потребує температури зберігання щонайменше -70°С. Після розмороження може зберігатися 5 днів при температурі від +2°С до +8°С.





Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Заявлена ефективність – 70%. Потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2°С до +8°С.