На Полтавщині створили 11 мобільних бригад для вакцинації: спочатку вони щепитимуть себе

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 667 Коментарів: 2

Першим на Полтавщині вакцину отримає імунологічний центр, що на базі Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні

На Полтавщині визначили 11 мобільних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19, – відповідні списки вже підготовлені. Як розповів 8 лютого керівник обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак на апаратній нараді в Полтавській ОДА, коли медики з цих бригад пройдуть спеціальні навчання, то в першу чергу щепитимуть самі себе.





Після цього вони проводитимуть роботу щодо реалізації першого епапу вакцинації в Україні – щеплення проведуть медперсоналу, який надає допомогу хворим з ковідом.









Першим на Полтавщині вакцина надійде до імунологічного центру, який знаходиться на базі Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.





По-перше, вакцину отримають опорні лікарні, де є відповідне потужне обладнання, і вони можуть організувати дану роботу. По-друге, готується вся медична система, зокрема, первинна ланка – усі 36 амбулаторій готові до того, аби провести профілактичні щеплення для населення.