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Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині створили 11 мобільних бригад для вакцинації: спочатку вони щепитимуть себе

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 667 Коментарів: 2

 

Першим на Полтавщині вакцину отримає імунологічний центр, що на базі Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні

На Полтавщині визначили 11 мобільних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19, – відповідні списки вже підготовлені. Як розповів 8 лютого керівник обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак на апаратній нараді в Полтавській ОДА, коли медики з цих бригад пройдуть спеціальні навчання, то в першу чергу щепитимуть самі себе.


Після цього вони проводитимуть роботу щодо реалізації першого епапу вакцинації в Україні – щеплення проведуть медперсоналу, який надає допомогу хворим з ковідом.


У лютому Україна отримає вакцину Pfizer/BioNTech – щепитимуть лікарів


Першим на Полтавщині вакцина надійде до імунологічного центру, який знаходиться на базі Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.


По-перше, вакцину отримають опорні лікарні, де є відповідне потужне обладнання, і вони можуть організувати дану роботу. По-друге, готується вся медична система, зокрема, первинна ланка – усі 36 амбулаторій готові до того, аби провести профілактичні щеплення для населення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: вакцинация вакцина коронавірус коронавирус медики

Коментарі: 2

651
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 13:37

Интересно: чем они себя будут прививать? Обещаниями хриплого или моралью? Может, фуфломицином?


7 1
36
Gav-gav:
Сьогодні, 14:12

А зачем специальное обучение, не для того ли чтобы колоть прямо внутрь клетки генный материал, внедряющийся в ДНК-код человека и нарушающий его? 


6 2

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