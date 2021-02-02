У Кременчуці діє ще одна виставка «Фантазії мрій»

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У читальній залі бібліотеки на Соборній презентували виставку «Фантазії мрій», яка триватиме до 13 лютого. За інформацією читальної зали, виставка - такий собі творчий коллаб, представлений Наталею Ляшенко, молодою художницею, яку впізнають за псевдонімом Міра Маркевич та її сином Віталієм Ляшенко, які свої фантазії представили через близькі і улюблені, доволі відомі сучасності стилі імпресіонізму, романтизму, абстракціонізму.





- Роботи ніби задзеркалля у старому буфеті з історією. У ці картини входиш, залишаючи за спиною усе тривіальне і звичне (посуд, порцелянові фігурки) і там, у глибині, за склом потрапляєш у інший світ старовинних англійських вулиць, чарівних озерець, моря, по якому зараз, здається, побіжить Фрезі Грант…а потім переключають увагу спогади про дитинство авторки пейзажні роботи, натюрморти ….. кожна робота з присмаком намріяних фантазій, - йдеться у повідомленні.



Наталя Ляшенко (псевдонім Міра Маркевич), кременчужанка, 1978 року народження. В дитинстві мріяла стати художником, оперною співачкою, сценаристом, танцівницею, але мріям не вдалося справдитися, батьки не підтримували мистецькі здібності та бажання. Вона направила свій погляд на світ цифр і стала бухгалтером.



У 2016 році Міра Маркевич зустріла свого вчителя з образотворчого мистецтва – художницю Ліану Мартінес-Рязанову, яка допомогла оволодіти базовими знаннями з живопису. З того часу відбулося становлення та розпочато творчий шлях Міри Маркевич як художника. Та й всі мистецькі бажання були втілені в життя у вигляді хобі. Наталі цікаві різні техніки: гуаш, пастель, акварель, масло.



Віталій Ляшенко - син художниці (народився в м. Кременчук 07.12.1997р). Здобув освіту перекладача з англійської мови та використовує свої знання в роботі з клієнтами.



Постійна робота матері над картинами надихнула сина, коли йому було 19 років. Свої ж фантазії він передає улюбленим стилем абстрактного імпресіонізму (На виставці 4 роботи). Більшість робіт написана в стилі імпресіонізму.