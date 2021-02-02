Мрієш стати десантником? Вступай на військову службу за контрактом до легендарної 95 бригади

Мрієш стати десантником? Тоді вступай на військову службу за контрактом до легендарної 95 окремої десантно-штурмової бригади!
Вакантні посади та грошове забезпечення:
Військовослужбовці 95 бригади проживають у нових сучасних гуртожитках. Кожен гуртожиток поліпшеного типу призначений для розміщення 125 бійців у 25 кімнатах. На кожні дві кімнати розміщений окремий санвузол та душова. Бригада однією з перших перейшла на нову систему харчування.
За додатковою інформацією звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186.