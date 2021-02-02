Акции Ferrexpo после 3-недельного падения выросли на 2,1% до £2,97/акция

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С начала года котировки акций компании повысились на 5,1%

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский ГОКи компании Ferrexpo plc после 3-недельного падения с 1 по 5 февраля увеличились на 2,1%, или на £0,06 за акцию, до £2,974/акция. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже.



Согласно им, 1 февраля акции компании котировались на уровне £2,914 фунта стерлингов, после чего 2 февраля котировки повысились до £2,962, 3 февраля - снизились до £2,906, 4 февраля - до £2,902, а 5 января повысились до £2,974.



Сделки совершались на протяжении недели.



С начала года котировки акций компании повысились на 5,1% (по сравнению с уровнем котировок 31 декабря 2020 года - £2,83).