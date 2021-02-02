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Білі мухи налетіли: Кременчук знову засипало снігом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 216

 

А у вас вже все розчистили?
Фото: Артем Коваленко

У ніч на 1 лютого на Полтавщину прийшов черговий циклон, який приніс сніг. Ледь помітний снігопад продовжується у Кременчуці досі.

Наш фотографЪ пройшовся вулицями та зробив декілька «сніжних» знімків. Якщо що, дорожники попереджають, що якщо снігопад продовжиться, то рух дорогами держзначення обмежать. Кременчужанам радять утриматися від далеких поїздок.


Пресслужба мерії відзвітувалась, що комунальники з самого ранку розчищають від снігу міські автошляхи, тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи, території біля лікувальних та навчальних закладів, прибудинкові території.

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Автор: ТелеграфЪ Фото: Артем Коваленко
Теги: снігопад комунальники погода фотографии

А у вас дороги/тротуари вже розчистили?

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