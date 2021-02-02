Схрестили шпаги: кременчужани змагалися у турнірі «Дуельний сезон зима 2021»

Наші спортсмени завоювали нагороди різного ґатунку
У Києві, протягом 30 та 31 січня, проходив щорічний турнір «Дуельний сезон зима 2021». Змагання серед 70 учасників проходили у 4 номінаціях.
Результати змагань для кременчуцького клубу Школа європейської бойової традиції:
- 1 місце в номінації Довгий Меч - Костянтин Мачикін
- 3 місце в номінації Довгий Меч - Роман Кропивка
- 2 місце в номінації Рапіра Ренесансу - Костянтин Мачикін
- Також хотілося б відмітити наполегливість Еви в номінації Довгий меч. На цей раз не вистачило всього однієї перемоги для виходу в фінали. Але отримали безцінний досвід та розуміння в якому напрямку рухатись надалі. Тепер готуємось до чемпіонату України 2021, - мовиться у повідомленні.