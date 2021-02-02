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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Схрестили шпаги: кременчужани змагалися у турнірі «Дуельний сезон зима 2021»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 377

 

Наші спортсмени завоювали нагороди різного ґатунку

У Києві, протягом 30 та 31 січня, проходив щорічний турнір «Дуельний сезон зима 2021». Змагання серед 70 учасників проходили у 4 номінаціях. 

Результати змагань для кременчуцького клубу Школа європейської бойової традиції:

  • 1 місце в номінації Довгий Меч - Костянтин Мачикін
  • 3 місце в номінації Довгий Меч - Роман Кропивка
  • 2 місце в номінації Рапіра Ренесансу - Костянтин Мачикін
- Також хотілося б відмітити наполегливість Еви в номінації Довгий меч. На цей раз не вистачило всього однієї перемоги для виходу в фінали. Але отримали безцінний досвід та розуміння в якому напрямку рухатись надалі. Тепер готуємось до чемпіонату України 2021, - мовиться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: фехтування

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