Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Топ новина, Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині через снігопад обмежили рух на дорогах (мапа)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 883

 

Обмеження насамперед стосуватиметься великовантажного і великовагового транспорту та автобусів

Станом на 8.00 на території Полтавщини проїзд всіма автошляхами державного значення повністю забезпечений. Але, як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, якщо опади стануть інтенсивнішими, можливе тимчасове обмеження руху на окремих дорогах.


Обмеження насамперед стосуватиметься великовантажного і великовагового транспорту та автобусів. Про їх введення повідомлять додатково. Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Для зручності всі вони відзначені на Google-мапі.



Наразі у роботі на дорогах задіяні 43 одиниці техніки та 54 людини, а в чергуванні знаходиться ще 57 машин та 72 людини. Співробітники Служби автомобільних доріг працюють на автодорогах:

  • М-03 Київ-Харків;
  • М-22 Полтава-Олександрія;
  • Н-31 Дніпро-Решетилівка;
  • Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

У разі ускладнення руху на автомобільних дорогах державного значення телефонуйте до диспетчерської служби за номером 050 409 80 01 (цілодобово).


Додано:


З 13.00 8 лютого вводять обмеження руху на автомобільних дорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь в межах Полтавської області для вантажних та великогабаритних автомобілів в напрямку Києва. В'їзд вантажного транспорту до Києва буде заборонений з 15.00.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: ограничение движения дороги снегопад Служба автомобильных дорог

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх