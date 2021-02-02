На Полтавщині через снігопад обмежили рух на дорогах (мапа)

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Станом на 8.00 на території Полтавщини проїзд всіма автошляхами державного значення повністю забезпечений. Але, як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, якщо опади стануть інтенсивнішими, можливе тимчасове обмеження руху на окремих дорогах.





Обмеження насамперед стосуватиметься великовантажного і великовагового транспорту та автобусів. Про їх введення повідомлять додатково. Водіям великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Для зручності всі вони відзначені на Google-мапі.







Наразі у роботі на дорогах задіяні 43 одиниці техніки та 54 людини, а в чергуванні знаходиться ще 57 машин та 72 людини. Співробітники Служби автомобільних доріг працюють на автодорогах:

М-03 Київ-Харків;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-31 Дніпро-Решетилівка;

Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

У разі ускладнення руху на автомобільних дорогах державного значення телефонуйте до диспетчерської служби за номером 050 409 80 01 (цілодобово).





Додано:





З 13.00 8 лютого вводять обмеження руху на автомобільних дорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь в межах Полтавської області для вантажних та великогабаритних автомобілів в напрямку Києва. В'їзд вантажного транспорту до Києва буде заборонений з 15.00.