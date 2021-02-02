У лютому Україна отримає вакцину Pfizer/BioNTech – щепитимуть лікарів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 389 Коментарів: 1

Вже в найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Як проінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, надійде 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX. Вони будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом.





Шмигаль запевнив, що до України завезуть лише перевірену та безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах.





Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до Національного плану вакцинування, - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.





Також він додає, що вакцини від Pfizer/BioNTech — це лише початок, і вже у лютому-на початку березня Україна очікує значно більші поставки.



