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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

У лютому Україна отримає вакцину Pfizer/BioNTech – щепитимуть лікарів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 389 Коментарів: 1

 

Має надійти 117 тисяч доз

Вже в найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Як проінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, надійде 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX. Вони будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом.


Шмигаль запевнив, що до України завезуть лише перевірену та безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах.


Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до Національного плану вакцинування, - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.


Також він додає, що вакцини від Pfizer/BioNTech — це лише початок, і вже у лютому-на початку березня Україна очікує значно більші поставки.


Операция «улитка»: как движется вакцинация в Украине
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: euronews.com
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация врачи

Коментарі: 1

35
Gav-gav:
Сьогодні, 10:31

Как этот недоврач Ляшко может гарантировать безопасность этой вакцины, если сам предупредил украинцев, что последствия от нее могут быть даже летальные и чтоб люди готовились к "несприятливим подіям" після вакцинації, как он сам выразился.


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