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У Кременчуці вагони зійшли з рейок

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 1 017 Коментарів: 1

 

Ніхто не постраждав

4 лютого у Кременчуці вагони зійшли з рейок. Це сталося в районі станції Кагамлицька.


Як видно зі світлин, опублікованих в спільноті h.kremenchug, цистерна в середині состава зійшла з рейок однією колісною парою.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: Укрзалізниця вагон

Коментарі: 1

104
ЯмЩик:
Сьогодні, 12:11

Опять лишайник накосячил с литьем?))))


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