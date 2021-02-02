У Кременчуці вагони зійшли з рейок

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 1 017 Коментарів: 1

4 лютого у Кременчуці вагони зійшли з рейок. Це сталося в районі станції Кагамлицька.





Як видно зі світлин, опублікованих в спільноті h.kremenchug, цистерна в середині состава зійшла з рейок однією колісною парою.