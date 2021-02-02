За добу COVID-19 виявили у 5 082 українців, на Полтавщині – у 160

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Одужало за цей час 9 933 особи

5 082 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 893 особи;

летальних випадків – 140;

одужало – 9 933 особи;

здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 232 246 осіб;

одужало – 1 055 406 осіб;

летальних випадків – 23 229;

проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 342 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 159 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Закарпатська область – 299 випадків;

Запорізька область – 253 випадки;

Івано-Франківська область – 354 випадки;

Київська область – 189 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Львівська область – 308 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Одеська область – 163 випадки;



Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 429 випадків;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 647 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 39 954 (+118) жителі області, продовжують лікування 2 793 людини, зокрема 79 дітей. Всього зареєстровано 900 летальних випадків.



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 160.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 903 (+51),

Кременчук – 5 687 (+8),

Горішні Плавні – 2 220 (+4),

Полтавський район – 1 785 (+17),

Миргород – 1 678 (+2),

Лубни – 1 334,

Лохвицький район – 1 118 (+3),

Зіньківський район – 1 005 (+8),

Карлівський район – 870 (+22),

Пирятинський район – 792 (+1),

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 738 (+6),

Глобинський район – 696,

Кременчуцький район – 680 (+1),

Диканський район – 634 (+2),

Миргородський район – 611 (+2),

Шишацький район – 606 (+13),

Хорольський район – 564 (+3),

Кобеляцький район – 559 (+1),

Решетилівський район – 517 (+1),

Гадяч – 514,

Машівський район – 433,

Чутівський район – 423 (+8),

Семенівський район – 421,

Великобагачанський район – 412 (+4),

Козельщинський район – 344 (+3),

Гадяцький район – 314,

Лубенський район – 298,

Гребінківський район – 251,

Оржицький район – 245,

Чорнухинський район – 221.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!