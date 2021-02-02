У Кременчуці пенсіонерці невідома «зняла порчу», прихопивши гроші з квартири

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 363

У Кременчуці пенсіонерці невідома «зняла порчу», прихопивши гроші з квартири. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося на вул. Миру.





До поліції звернулася донька потерпілої. Жінка розповіла, що до її 81-річної мами додому прийшла невідома та запропонувала «зняти порчу». Після «обряду» пенсіонерка заплатила їй. А як та пішла, літня жінка ще й помітила, що гроші з квартири зникли.





Точну суму збитку встановлюють. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.