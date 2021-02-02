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У Кременчуці пенсіонерці невідома «зняла порчу», прихопивши гроші з квартири

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 363

Суму збитку встановлюють

У Кременчуці пенсіонерці невідома «зняла порчу», прихопивши гроші з квартири. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося на вул. Миру. 


До поліції звернулася донька потерпілої. Жінка розповіла, що до її 81-річної мами додому прийшла невідома та запропонувала «зняти порчу». Після «обряду» пенсіонерка заплатила їй. А як та пішла, літня жінка ще й помітила, що гроші з квартири зникли. 


Точну суму збитку встановлюють. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство зняття порчі

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