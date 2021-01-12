Операция «улитка»: как движется вакцинация в Украине

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 6

И как с ней в других странах: опыт людей, которые уже получили прививки от коронавируса, и когда их ждать нам

С конца 2020-го в мире началась вакцинация от коронавируса. Она затронула более 40 стран. На начало января использовали более 12 млн доз вакцин. Впереди планеты всей – Израиль. Там уже привили чуть ли не четверть населения, а к концу марта собираются закончить с вакцинацией. Лидеры по количеству введенных препаратов — Китай и США. В течение года собирается вакцинироваться вся Европа. А тем временем, у нас пока скандал с закупками вакцин и вероятность получить их только в феврале-марте. Что обещают в Украине и как это уже делается «у них»?









Чем прививают от ковида?



На конец 2020 года в мире зарегистрированы 172 вакцины. Большинство в стадии клинической разработки. И 60 из них испытывают на людях. Чтобы вакцина была одобрена по всем правилам, она проходит три этапа исследований. Пока все три этапа не преодолела ни одна из них.





В Европе и США три вида одобрены для массового вакцинирования, которые проходят третий этап клинических испытаний, — AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech и Moderna.





Китай и Россия еще летом начали вводить вакцины собственной разработки – Sinopharm и Sputnik, которые не прошли третий этап исследования.





Китайский Sinopharm должен приехать к нам. Третья стадия испытаний вакцины еще продолжается, потому окончательных данных о ее эффективности нет. Согласно промежуточной информации, она колеблется от более чем 50% до 97%. Такую вакцину можно хранить обычно в холодильнике, при температуре 2-8 градусов. А Pfizer-BioNTech требует заморозки до -70 градусов.





Две страны разрешили семь препаратов, для общего пользования Британия начала использовать свою вакцину, AstraZeneca/Oxford.













Кто первый – того и «тапки»





Еще задолго до финальных результатов разработки вакцин страны начали борьбу за них. Уже заключены контракты на 8,25 млрд доз. Первой вакцинацию начала Великобритания. Ее жители начали прививаться 8 декабря. Вакцины заказали в три раза больше, чем населения в стране. 14 декабря стартовала вакцинация в США. Первыми привили медиков. Суммарно страна должна получить свыше 1 млрд доз или обеспечить 555 млн человек. Это в 1,5 раза превышает население Штатов.





4,5 млн доз уже использовали в Китае. По данным Bloomberg, страна заказала 200 млн вакцин AstraZeneca/Oxford и 100 млн доз Fosun Pharma (Китай). Этого достаточно для 16% своего населения. Ожидается, что Китай сам покроет потребности своего населения. В ЕС тоже уже идет вакцинация. Последней страной, которая начала прививаться, стали Нидерланды: вакцинация стартовала 6 января. В Германии и Франции власти также критикуют из-за слишком медленной вакцинации. В Германии ввели почти 317 тысяч доз вакцины, во Франции – всего лишь 5 тысяч.





Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19. Пока что вакцинацию, в основном, проводят страны-богачки. 36 стран имеют высокий уровень доходов и еще 6 – средний уровень доходов. Странам, которые сами не могут выделить достаточно средств на вакцину – таким, как Украина – помогает COVAX. Это всемирная инициатива для иммунизации против коронавируса.





Неравенство иммунитета приведет к неравенству экономик. Богатые страны первыми проведут вакцинацию и смогут восстанавливать экономику. Уже говорят о паспортах вакцинации, по которым некоторые авиакомпании будут допускать людей в самолет. В Венгрии создали электронный COVID-паспорт. В ЕС официально поддерживают сходную по духу идею – сертификаты вакцинации, которые будут выдаваться каждому привитому европейцу. То есть, не привит – сиди дома.









Кто первый на укол



У нас пока только есть план и перспектива получения вакцин в марте. Власти планируют за 2021-2022 год привить до 50% жителей Украины. Сама кампания пройдет в пять этапов, однако их сроки могут меняться из-за поставок препарата. Будут организованы мобильные бригады иммунизации, а также временные центры вакцинации на примере Италии и Германии.





Первый этап вакцинации в Украине начнется в январе. Вакцину получат 335 тысяч человек с «критическим риском заражения»: врачи в «красных зонах», военные и сотрудники домов престарелых.





На втором этапе препаратом будут обеспечены граждане с «чрезвычайно высокой» возможностью заболеть: оставшиеся врачи, люди старше 80 лет, социальные работники — всего 2,3 миллиона человек.





Третьими в приоритете на вакцинацию оказались пенсионеры от 65 лет, сотрудники спецслужб, полицейские и педагоги (7,2 миллиона человек).





На четвертом месте пенсионеры от 60 лет, граждане от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, заключенные, а также украинцы, «проживающие на оккупированных территориях» (11 миллионов).





Пятый этап – все остальные граждане (19 миллионов).





В Минздраве не исключают, что когда будет достаточно вакцины, ее можно будет купить и вакцинироваться быстрее. Сколько это будет стоить, будет зависеть от самой вакцины. Самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить заказывающим ее правительствам в зависимости от объема от 25 до 37 долларов США за дозу, так что цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов. Компании BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 доллара за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС доза, по-видимому, будет стоить чуть дешевле - 15,50 евро (в пересчете примерно 18 долларов), вся прививка обойдется, таким образом, в 31 евро.











2,5 тыс евро за укол



А тем временем Украина, где и так задерживается вакцинация, угодила в международный скандал.





6-го января бизнесмен Михаил Бродский заявил, что есть народные депутаты и члены правительства, которые тайно получили вакцину от коронавируса. Все это под грифом секретно: вакцина была нелегально вывезена из Израиля. А укол практически золотой: 2,5 тыс евро. Израиль опроверг эту информацию: власти заявили, что вывезти вакцину Pfizer, которой нужна температура транспортировки до -70, невозможно.





Зеленский поручил правоохранителям провести расследование.





От СБУ появилась информация, что они расследуют применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer. Известно, что группа лиц по предварительному сговору отпускала лекарственное средства под видом вакцины от коронавируса.





Но мы не одни: в конце 2020 года в нескольких странах «прогремели» скандалы с вакцинацией звезд и политиков от коронавируса вне очереди. В скандалы угодила Польша, Россия и был инцидент в США.





Автоочередь желающих вакцинироваться, США









Так когда же ждать вакцину?



В Украину должны поступить вакцины из двух источников. Мы всё проспали, поэтому оговоренный срок – февраль-март.

8 млн доз от COVAX. Чтобы помочь небогатым странам получить вакцину, был создан международный альянс COVAX, к которому присоединилась и Украина. Участники альянса могут рассчитывать на количество доз, достаточное, чтобы привить 20% населения. В случае Украины это 8 миллионов человек или 16 миллионов доз, при необходимости двукратного введения вакцины. Пока неизвестно, какая именно вакцина в рамках COVAX поступит в Украину. Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заговорил о том, что мы получили от ВОЗ COVAX письмо о возможности поставок в страну вакцины в ближайшее время. А премьер Шмыгаль обратился в Европейскую Комиссию с просьбой помочь Украине получить вакцину раньше марта.





Скандальный Sinovac. Параллельно Украина напрямую ведет переговоры с различными компаниями-производителями вакцины. 30 декабря было объявлено о заключении контракта на поставку 1,9 миллиона доз с китайской компанией Sinovac. Первая партия в 700 тысяч доз должна поступить в течение 30 дней после того, как эту вакцину зарегистрируют в Китае или США, ЕС, Японии, Австралии. Украина рассчитывает получить вакцину в феврале. Если вакцина не успеет вовремя доказать свою эффективность, деньги по контракту автоматически вернутся в Украину.











Скандал на прививках



Заключение первого коммерческого контракта на покупку вакцины сопровождалось и громким скандалом. Как заявил глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, купить китайскую вакцину можно было бы дешевле, как минимум на один доллар за дозу. Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова во вмешательстве в процесс закупки вакцины и заявил, что впредь госпредприятие не будет сотрудничать с Минздравом в таком формате.





«По состоянию на сегодня мы действительно могли бы иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – констатировал он.





Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины. В госпредприятии «Медицинские закупки» отмечают, что он превысил свои полномочия.





В «Медзакупках» подчеркивают, что с весны и по сегодня нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые выпускают вакцины по различным технологиям. Необходимо было и прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения их производителем, становятся основанием для непринятия товара.





Однако лишь 10 декабря Министерство здравоохранения уполномочило ГП на проведение закупки. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.





В связи с этим глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через Минздрав, а Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.





«То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва», - написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.



Украина даже при имеющихся финансах могла бы лучше обеспечить себя вакцинами, считает руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. Но для этого нужно было иначе использовать средства из так называемого «ковидного» фонда.







Из первых уст









Германия: начали с домов престарелых



– Прививки в первую очередь делают тем, кто живет в домах престарелых: это около 900 тыс человек, – рассказывает жительница немецкого Бонна Марина. – Также уже со следующей недели начнут вакцинацию людей возрастом более 80-ти лет, проживающих дома, и вакцинируют медработников. Следующая группа – учителя и полицейские. Прививки проводят централизованно. Каждый получит письмо-уведомление о том, что подошла его очередь. Затем вакцинируют людей в возрастной категории 60 +. Потом людей, страдающих хроническими заболеваниями: сахарный диабет, сердечники. Вакцинация не идет тем темпом, которым ожидалось: сперва возникли проблемы с доставкой вакцины, а теперь решают, как вакцинировать пожилых людей, которые живут у себя в домах: они не могут прийти в центр вакцинации. Поэтому пока что число вакцинированных не так велико, но это почти 700 тыс человек.











«Кременчугская» американка: «После вакцинации мне было плохо»



Экс-кременчужанка Ирина имеет американское гражданство. Она работает медсестрой в госпитале в штате Джорджия и постоянно сталкивается с коронавирусными больными. В конце 2020-го года получила прививку от Covid-19: в США медиков вакцинируют первыми:





– Госпиталь предложил вакцинироваться. 20 числа я уже пошла делать первую прививку. У нас в медколлективе все восприняли это известие «на ура», но, если честно, я отношусь несколько скептически к новым вакцинам. Они мало изучены, неизвестна эффективность, побочные эффекты. Но я решила сделать, потому как сейчас предлагали вакцину Pfizer-BioNTech, а затем будут делать Moderna. Я читала, что ответ организма на первую вакцину лучше и она эффективнее. Вакцина Pfizer двухэтапная: тебе делают прививку два раза. Второй раз укол получаешь через три недели. После первой прививки в течение часа я чувствовала сильную головную боль. Прививки делали в моле – это огромный торговый центр, часть которого арендовал наш госпиталь для вакцинации и тестирования пациентов. Вакцинация проходила в порядке живой очереди: все в масках, соблюдается социальная дистанция. Еще ранее, до того как сделать прививку, мы заполняли бумаги, чтобы выявить тех, у кого могут быть осложнения от прививки, например, аллергиков. Если человек болел коронавирусом, то прививку не нужно делать в течение 90 дней.





В США иногда прививки делают прямо в авто





Через три недели я получила вторую прививку. Знаю, что некоторым коллегам ее делали прямо в авто: в помещении мола не было места и автомобили выстраивались в очередь на парковках. После укола медики ждали 15 минут, как отреагирует организм на вакцину, и отпускали человека. После второй вакцинации мне было очень плохо. На следующий день поднялась температура: сколько, я не знаю, не измеряла. Я просто день пролежала под одеялом. Сильно болела голова и мое плечо со старой травмой: невозможно было поднять руку. Голове холодно и никак не можешь согреться. Я такого у себя не помню. Хорошо, что у меня был как раз выходной день. У моей коллеги уже после первой прививки такое состояние было два дня. Ей нужно будет консультироваться с медиками перед тем, как делать второй укол. Поэтому стоит планировать выходной день после вакцинации, чтобы не идти на работу и отлежаться, если после вакцины станет плохо.





В целом, сейчас у нас много коронавируса. А среди больных много физически здоровых людей, которые попадают с осложнениями и серьезными поражениями легких.









«Я стал участником программы по испытанию вакцины»



Житель Израиля Арнольд решил стать участником программы по испытанию вакцины израильского производства.





– Основной этап вакцинации в Израиле собираются завершить в середине марта. Сегодня уже привили четверть населения. Начали с прививок медработникам и людям возрастом от 65 лет. Скоро начнут прививать людей возрастом 60 +, а затем 55 +. На мобильный приходит извещение о том, что следует обратиться в больничную кассу. Там называют варианты, где и в какое время можно пройти вакцинацию.





Все отлично организовано. Возле больничных касс обустроили шатры. Отдельно стоит очередь на прививку, есть отдельная зона для тех, кто только что привился: нужно выждать полчаса, не возникнет ли побочных эффектов. Мне 57 лет и я пока не попадаю в категорию людей, которых сейчас вакцинируют. Но я стал участником программы по испытанию нашей, израильской вакцины от Covid-19. Для этого подал заявку, оставил паспортные данные, электронный адрес, телефон. Через две недели мне перезвонили и пригласили приехать в Тель-Авив. Всего в эксперименте примут участие порядка тысячи человек. Участие в исследовании хорошо оплачивается. В течение года нужно будет съездить в исследовательский центр 10 раз для досконального исследования. В Израиле будут тестировать 2 вида прививок: двухфазную, когда необходимо два раза вводить дозу, и еще одну, которую необходимо сделать только один раз. Также часть участников получат плацебо (вещество, используемое для имитации лечебного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажен верой самого пациента в действенность препарата - ред.). Кому и что достанется, решат рандомно.













«Вечером получить вакцину может каждый»



Экс-кременчужанин, а ныне житель Израиля Вячеслав вместе с супругой уже получили вакцину. Хотя они и не попадали в категорию людей, которых в первую очередь прививает государство:



– Сейчас у нас делают прививки людям старше 65-ти лет. С 12-го января начнут вакцинацию людей возрастом от 55 лет. Но хотя мы с супругой по возрасту пока не попадаем в категорию людей, которым сейчас делают прививки, нас уже вакцинировали. Дело в том, что вечером в пунктах вакцинации остается вакцина. Ведь не все, кто получил извещение о вакцинации, приходят получить прививку. Специфика вакцины в том, что на следующий день она уже утратит свой срок годности. Чтобы не выбрасывать неиспользованные вакцины, вечером прививают всех желающих. Так получилось и с нами. Все это бесплатно, за счет государства. Премьер-министр заявил, что до марта все население Израиля, от 16 лет включительно и старше, будет привито.