Полтавська пенсіонерка виміняла у шахрайки декілька тисяч доларів на «фантики»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 451

Полтавська пенсіонерка виміняла у шахрайки декілька тисяч доларів на «фантики». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





Зловмисниця представилася соціальною працівницею. Вона переконала 79-річну пенсіонерку обміняти «старі» гроші, що нібито будуть виведені з обігу, на нові. Жінка повірила і передала незнайомці свої заощадження.





Однак замість нових купюр, пенсіонерка отримала півсотні сувенірних папірців. А як спохопилася - звернулася до поліції.





За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.