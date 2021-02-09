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Полтавська пенсіонерка виміняла у шахрайки декілька тисяч доларів на «фантики»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 451

Жінці дали сувенірні гроші

Полтавська пенсіонерка виміняла у шахрайки декілька тисяч доларів на «фантики». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.


Зловмисниця представилася соціальною працівницею. Вона переконала 79-річну пенсіонерку обміняти «старі» гроші, що нібито будуть виведені з обігу, на нові. Жінка повірила і передала незнайомці свої заощадження.


Однак замість нових купюр, пенсіонерка отримала півсотні сувенірних папірців. А як спохопилася - звернулася до поліції.


За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство обмін грошей
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