Жінці дали сувенірні гроші
Полтавська пенсіонерка виміняла у шахрайки декілька тисяч доларів на «фантики». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Зловмисниця представилася соціальною працівницею. Вона переконала 79-річну пенсіонерку обміняти «старі» гроші, що нібито будуть виведені з обігу, на нові. Жінка повірила і передала незнайомці свої заощадження.
Однак замість нових купюр, пенсіонерка отримала півсотні сувенірних папірців. А як спохопилася - звернулася до поліції.
За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.