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Впевнена перемога «Кременчука» у Маріуполі

Вчора, 23:30 Переглядів: 256

 

Кременчужани продовжують набирати очки

Сьогодні, 17 лютого, хокейний клуб «Маріуполь» приймав «Кременчук». Підопічні Олександра Савицького завоювали чергову перемогу в чемпіонаті. 


«Маріуполь» - «Кременчук» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Коробов (Денискін, Ворона), 09:11; 0:2 Коробов (Денискін), 11:42; 0:3 Савченко (Дубінін, Кисельов, більш.), 14:39; 1:3 Коваленко (Мазур), 23:24; 1:4 Ворона (Денискін, Коробов), 29:53; 1:5 Яковлєв (Денискін, Коробов), 55:01.

Маріуполь: Дуве (Дмитрієв - з 11:42); Ложкін - Петрухно, Костарєв - Гуров, Скурихин - Пахмурін, Філімонов - Тимченко; Луговий - Кудрін - Градусів, Чердак - Карпенко - Зайцев, Бондаренко - Корчоха - Лихачов, Коваленко - Мазур - Мостовий.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов, Созонов - Пукс - Орлов, Савицький - Гриценко - Тютченко, Коробов - Ворона - Денискін.


Дуже впевнено матч почали саме гості зустрічі і вже до екватора першого періоду «Маріуполь» "горів" 0:2 - Коробов оформив дубль. А до кінця першої двадцятихвилинки Савченко збільшив перевагу своєї команди до трьох шайб.


Другий період «Маріуполь» почав зі швидкою закинутої шайби - один гол відквитав Коваленко. Однак, вже через 4 хвилини Ворона знову повернув комфортний розрив в рахунку.


Першу половину третього відрізка зустрічі команди відіграли в гострій боротьбі, проте без закинутих шайб. Під завісу матчу кременчужани ще раз прошили Дмитрієва, встановивши остаточний рахунок 5:1 на табло.


Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Донбас 33 28 0 1 1 1 2 157 54 60
2 Кременчук 34 23 2 2 1 1 5 146 74 56
3 Сокіл 32 16 4 3 2 0 7 107 72 48
4 Краматорськ 32 14 3 4 0 3 9 96 83 43
5 Дніпро 33 12 1 0 2 2 15 113 104 30
6 Маріуполь 34 5 4 0 4 0 21 75 137 22
7 Білий Барс 34 5 0 2 0 5 22 70 162 19
8 Крижані Вовки 32 3 0 1 3 2 23 76 154 13


20 лютого о 15.30 ХК "Кременчук" прийме "Сокіл". 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Маріуполь
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