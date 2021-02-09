Впевнена перемога «Кременчука» у Маріуполі

Сьогодні, 17 лютого, хокейний клуб «Маріуполь» приймав «Кременчук». Підопічні Олександра Савицького завоювали чергову перемогу в чемпіонаті.
Шайби: 0:1 Коробов (Денискін, Ворона), 09:11; 0:2 Коробов (Денискін), 11:42; 0:3 Савченко (Дубінін, Кисельов, більш.), 14:39; 1:3 Коваленко (Мазур), 23:24; 1:4 Ворона (Денискін, Коробов), 29:53; 1:5 Яковлєв (Денискін, Коробов), 55:01.
Маріуполь: Дуве (Дмитрієв - з 11:42); Ложкін - Петрухно, Костарєв - Гуров, Скурихин - Пахмурін, Філімонов - Тимченко; Луговий - Кудрін - Градусів, Чердак - Карпенко - Зайцев, Бондаренко - Корчоха - Лихачов, Коваленко - Мазур - Мостовий.
Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов, Созонов - Пукс - Орлов, Савицький - Гриценко - Тютченко, Коробов - Ворона - Денискін.
Дуже впевнено матч почали саме гості зустрічі і вже до екватора першого періоду «Маріуполь» "горів" 0:2 - Коробов оформив дубль. А до кінця першої двадцятихвилинки Савченко збільшив перевагу своєї команди до трьох шайб.
Другий період «Маріуполь» почав зі швидкою закинутої шайби - один гол відквитав Коваленко. Однак, вже через 4 хвилини Ворона знову повернув комфортний розрив в рахунку.
Першу половину третього відрізка зустрічі команди відіграли в гострій боротьбі, проте без закинутих шайб. Під завісу матчу кременчужани ще раз прошили Дмитрієва, встановивши остаточний рахунок 5:1 на табло.
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|33
|28
|0
|1
|1
|1
|2
|157
|54
|60
|2
|Кременчук
|34
|23
|2
|2
|1
|1
|5
|146
|74
|56
|3
|Сокіл
|32
|16
|4
|3
|2
|0
|7
|107
|72
|48
|4
|Краматорськ
|32
|14
|3
|4
|0
|3
|9
|96
|83
|43
|5
|Дніпро
|33
|12
|1
|0
|2
|2
|15
|113
|104
|30
|6
|Маріуполь
|34
|5
|4
|0
|4
|0
|21
|75
|137
|22
|7
|Білий Барс
|34
|5
|0
|2
|0
|5
|22
|70
|162
|19
|8
|Крижані Вовки
|32
|3
|0
|1
|3
|2
|23
|76
|154
|13
20 лютого о 15.30 ХК "Кременчук" прийме "Сокіл".