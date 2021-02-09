Впевнена перемога «Кременчука» у Маріуполі

Вчора, 23:30 Переглядів: 256

Сьогодні, 17 лютого, хокейний клуб «Маріуполь» приймав «Кременчук». Підопічні Олександра Савицького завоювали чергову перемогу в чемпіонаті.





«Маріуполь» - «Кременчук» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Коробов (Денискін, Ворона), 09:11; 0:2 Коробов (Денискін), 11:42; 0:3 Савченко (Дубінін, Кисельов, більш.), 14:39; 1:3 Коваленко (Мазур), 23:24; 1:4 Ворона (Денискін, Коробов), 29:53; 1:5 Яковлєв (Денискін, Коробов), 55:01.

Маріуполь: Дуве (Дмитрієв - з 11:42); Ложкін - Петрухно, Костарєв - Гуров, Скурихин - Пахмурін, Філімонов - Тимченко; Луговий - Кудрін - Градусів, Чердак - Карпенко - Зайцев, Бондаренко - Корчоха - Лихачов, Коваленко - Мазур - Мостовий.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов, Созонов - Пукс - Орлов, Савицький - Гриценко - Тютченко, Коробов - Ворона - Денискін.





Дуже впевнено матч почали саме гості зустрічі і вже до екватора першого періоду «Маріуполь» "горів" 0:2 - Коробов оформив дубль. А до кінця першої двадцятихвилинки Савченко збільшив перевагу своєї команди до трьох шайб.





Другий період «Маріуполь» почав зі швидкою закинутої шайби - один гол відквитав Коваленко. Однак, вже через 4 хвилини Ворона знову повернув комфортний розрив в рахунку.





Першу половину третього відрізка зустрічі команди відіграли в гострій боротьбі, проте без закинутих шайб. Під завісу матчу кременчужани ще раз прошили Дмитрієва, встановивши остаточний рахунок 5:1 на табло.





№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 33 28 0 1 1 1 2 157 54 60 2 Кременчук 34 23 2 2 1 1 5 146 74 56 3 Сокіл 32 16 4 3 2 0 7 107 72 48 4 Краматорськ 32 14 3 4 0 3 9 96 83 43 5 Дніпро 33 12 1 0 2 2 15 113 104 30 6 Маріуполь 34 5 4 0 4 0 21 75 137 22 7 Білий Барс 34 5 0 2 0 5 22 70 162 19 8 Крижані Вовки 32 3 0 1 3 2 23 76 154 13





20 лютого о 15.30 ХК "Кременчук" прийме "Сокіл".