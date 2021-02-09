Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 8 хворих на коронавірус: 4 жінки і 4 чоловіка

Вчора, 23:10 Переглядів: 299

 

Одужали троє

Сьогодні, 17 лютого, в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 4 жінки віком від 31 до 66 років та 4 чоловіка віком від 19 до 78 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 6 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 23 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало три пацієнти.


Всього зареєстровано 5 788 випадків: одужало 5 477, померло 160.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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