За добу у Кременчуці виявили 8 хворих на коронавірус: 4 жінки і 4 чоловіка

Вчора, 23:10 Переглядів: 299

Сьогодні, 17 лютого, в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 4 жінки віком від 31 до 66 років та 4 чоловіка віком від 19 до 78 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 6 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 23 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало три пацієнти.



Всього зареєстровано 5 788 випадків: одужало 5 477, померло 160.