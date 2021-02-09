Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Топ новина, Кременчук, Воины света

«Підірвалися на 5 мінах встановлених у шаховому порядку»: Кременчук зустрів загиблих героїв

Вчора, 21:00 Переглядів: 6 368

 

Збір ввечері на штабі «АТО-Майдан-Кременчук»
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 17 лютого, до Кременчука привезли тіла загиблих військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка, які загинули на Донеччині.


Двоє кременчужан-десантників загинули на Донбасі: ДБР розпочало розслідування


Коридор із жовто-блакитних стягів під «Пливе кача по Тисині»


Близько 10 годин тривала остання дорога додому для військових Олександра Войтенка та В'ячеслава Олексієнка. Мікроавтобус з написом «200» не поспішаючи віз тіла бійців важкою засніженою дорогою на батьківщину.


Вже з 19.00 кременчужани та мешканці Поток очікували бійців. Під морозним зоряним небом близько 300 осіб грілися біля бочок та по машинах. Лише через 1,5 години на горизонті замайоріли вогні транспорту.



Коридор з жовто-блакитних та червоно-чорних стягів вишикувався, щоб зустріти тих, хто віддав своє життя за наше мирне небо.


- В’ячеслав, дуже хороший та доброзичливий хлопець. А як він любить діток… - розповіла одна з жінок.


- Він родом не з Поток, але знайшов тут своє кохання. Вільний час проводив разом з дітьми, спілкувався та допомагав робити ремонт у школі, - додала інша.


Автомобіль зупинився й тут залунала «Пливе кача по Тисині…». Люди підійшли ближче, щоб попрощатися з військовими, адже не у всіх завтра буде змога провести бійців в останню путь.


Колона з понад 50 автомобілів вишикувалася в взяла курс на Кременчук. Шурхіт прапорів та звук сирен авто розривав тишу кременчуцьких вулиць. Автомобілі у супроводі патрульної поліції з проспекту Полтавського повернули в бік Молодіжного, де на зупинці Якова Петруся повернули до проспекту Свободи. Спустившись до залізничного вокзалу колона вирушила вулицею Першотравневою, повернула до площі Перемоги, потім на Соборну, а звідти на Лікаря Богаєвського, супроводжуючи військових до моргу Першої лікарні.

  

«Підірвалися на 5 мінах встановлених у шаховому порядку»


Президент України Володимир Зеленський повернувшись з ОАЕ обговорив деталі загибелі військових. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком.


- Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла, - йдеться у повідомленні. 



Рух транспорту з загиблими кременчужанами вирушив додому:


О 18.30 збір автоколони на штабі «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А, біля Крюківського мосту). Кременчужан забезпечать «жовто-блакитними» стягами, за необхідності - паливом.

 

Зустріч бійців біля знаку Кременчук на проспекті Полтавський (орієнтовний час приїзду 21-22 година).

 

Координатор автоколони Леонід Харченко (096-98-00-259).


Як повідомив Телеграфу Володимир Поляков транспорт із загиблими кременчужанами вже виїхав із Бахмута й направляється у сторону Кременчука.


12.00 - виїзд з Бахмута Донецької області. Колона виїхала, дорога жахлива, їдуть через Полтаву, де попрощаються з військовими й також сформують колону та супроводжуватимуть до Кременчука. 

14.30 - колона під Ізюмом Харківської області

16.00 - проїхали Харків

17.30 - проїхали Чутово Полтавської області

18.30 - заїхали в Полтаву

19.00 - проїхали Мачухи


 

20.30 - Частина кременчужан очікуватла колону біля птахофабрики під Кременчуком. Оскільки В'ячеслав Олексієнко з Поток - мешканці Поток також вийшли й прощалися з військовими під "Плине кача".


 

20.50 - колона в'їхала у Кременчук

 

 


Нагадаємо, що прощання завтра, 18 лютого. Час змінено: о 10.15 автоколона вирушить з моргу Першої лікарні, об 11.00 прощання у Міському палаці культури, а далі відспівування у Свято-Миколаївському соборі ПЦУ.


Кременчук з загиблими на Донбасі військовими попрощається у четвер 18 лютого
13
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: загиблі в АТО автоколона війна АТО ООС
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх