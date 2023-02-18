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ХК «Кременчук» із хет-триком Ляльки повернувся на перше місце

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 98

 Кременчуцька команда довго розкачувалася, але перемогла суперника набрав очок

Сьогодні, хокейний клуб «Кременчук» закинув «Києву» 9 шайб та продовжив свою переможну серію до 8 матчів поспіль. Ця вікторія дозволила команді Олександра Савицького посунути «Дніпро» на першій сходинці у таблиці та повернутися у лідери чемпіонату.

«Київ» – «Кременчук» – 1:9 (0:1, 0:6, 1:2)

Шайби: 0:1 – Лялька (Крівошапкін, Абаджян), 10:32. 0:2 – Лялька (Ігнатенко, Брага, – більш.), 32:08. 0:3 – Брага (Середницький, Гніденко), 33:15. 0:4 – Лялька (Матвієнко, Абаджян), 35:31. 0:5 – Брага (Гніденко, Тимченко), 36:07. 0:6 – Кривенко (Гніденко, Т.Савицький), 37:46. 0:7 – С.Тимченко (Середницький, Гніденко, – більш.), 39:44. 0:8 – Материкін (Кривенко, Геворкян), 41:25. 1:8 – Черемнов (Бега, Вол.Гаврилюк), 51:44. 1:9 – Т.Савицький (Кривенко, Материкін), 52:46.

«Київ»: Безхлібний; Вол.Гаврилюк – Лаврик, Хонін – Щербатюк, Горбунов; Черемнов – Швачка – Бондаренко, Яценко – Назарага – Бега, Зик – Істомінов – Шилкін. Тренер – Сергій Нужин.

«Кременчук»: Макаренко; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С.Тимченко – Середницький – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.

Арбітри – В.Мельничук, О.Рябіков; лайнсмени – А.Кузьмінський, М.Качмар.

Кидки: 12 (6+2+4) – 44 (14+16+14).
Штраф: 10 – 2.

П’ята команда ліги «Київ» чинила опір рівно півматчу, поки Віталій Лялька не забив курйозний гол після рикошету і оформив свій 9 (!) дубль у чемпіонаті. Після цього господарі «розсипалися», найкращий бомбардир чемпіонату Лялька записав в актив перший хет-трик у сезоні, а «Кременчук» перед завтрашньою мега-битвою із «Соколом» (15.00) повернувся на перше місце, випередивши херсонський «Дніпро» на два очки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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