Вчора ввечері на Полтавщині горіла вантажівка

Вчора, 18 квітня, о 20.35 поблизу села Нова Диканька Полтавського району загорівся вантажний автомобіль. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 21.20. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив відсік двигуна, внутрішнє оздоблення кабіни та колеса.
До гасіння залучилась 10-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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