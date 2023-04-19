На війні загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 237

У ході виконання бойових завдань, виявивши стійкість, мужність і героїзм, загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Глобинської міської територіальної громади.

Микола Ляшко народився 1993 року у селі Бабичівка. Ще у 2015 році він підписав контракт зі Збройними силами України. 3 роки служив у військовій частині А2176, де був кулеметником. Неодноразово брав участь в бойових діях.

З початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю чоловік без вагань знову став на її захист. 28 лютого 2022 року був призваний за мобілізацією. Служив у військовій частині А4165 десантно-штурмових військ. У вересні 2022 року воїн отримав поранення та після лікування знову повернувся в стрій. Понад рік Микола боронив Україну, визволяв нашу землю від окупантів.

Він був справжнім патріотом. Справедливим, добрим, щирим та чуйним. До останнього подиху був вірним своїй країні та присязі. Перебуваючи у самому пеклі війни, був надійним плечем для побратимів, сміливо боровся з ворогом, який вторгся на українську землю, захищав свій народ, свою Батьківщину, кожного з нас. Він вірою і правдою боровся з окупантом за життя та майбутнє...