На війні загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Воїни світла

На війні загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 237

 

Воїн служив у військовій частині А4165 десантно-штурмових військ

У ході виконання бойових завдань, виявивши стійкість, мужність і героїзм, загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Глобинської міської територіальної громади.

Микола Ляшко народився 1993 року у селі Бабичівка. Ще у 2015 році він підписав контракт зі Збройними силами України. 3 роки служив у військовій частині А2176, де був кулеметником. Неодноразово брав участь в бойових діях.

З початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю чоловік без вагань знову став на її захист. 28 лютого 2022 року був призваний за мобілізацією. Служив у військовій частині А4165 десантно-штурмових військ. У вересні 2022 року воїн отримав поранення та після лікування знову повернувся в стрій. Понад рік Микола боронив Україну, визволяв нашу землю від окупантів.

Він був справжнім патріотом. Справедливим, добрим, щирим та чуйним. До останнього подиху був вірним своїй країні та присязі. Перебуваючи у самому пеклі війни, був надійним плечем для побратимів, сміливо боровся з ворогом, який вторгся на українську землю, захищав свій народ, свою Батьківщину, кожного з нас. Він вірою і правдою боровся з окупантом за життя та майбутнє...

Поповнивши небесне військо славних синів і доньок української нації, тепер Микола став нашим янголом-охоронцем. Кожне життя, яке вбила Росія, – це цілий космос, який навіки згас. Це мрії, плани, сподівання, яким не судилося стати реальністю.

Важко сприймати смерть наших захисників. Важко знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Усією громадою доземно вклоняємось та висловлюємо щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям і побратимам. Ціною свого молодого життя Микола здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та держави як воїна-Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику України! – мовиться у некролозі.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх