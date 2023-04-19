На війні загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко

У ході виконання бойових завдань, виявивши стійкість, мужність і героїзм, загинув захисник з Кременчуччини Микола Ляшко. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Глобинської міської територіальної громади.
Микола Ляшко народився 1993 року у селі Бабичівка. Ще у 2015 році він підписав контракт зі Збройними силами України. 3 роки служив у військовій частині А2176, де був кулеметником. Неодноразово брав участь в бойових діях.
З початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю чоловік без вагань знову став на її захист. 28 лютого 2022 року був призваний за мобілізацією. Служив у військовій частині А4165 десантно-штурмових військ. У вересні 2022 року воїн отримав поранення та після лікування знову повернувся в стрій. Понад рік Микола боронив Україну, визволяв нашу землю від окупантів.
Він був справжнім патріотом. Справедливим, добрим, щирим та чуйним. До останнього подиху був вірним своїй країні та присязі. Перебуваючи у самому пеклі війни, був надійним плечем для побратимів, сміливо боровся з ворогом, який вторгся на українську землю, захищав свій народ, свою Батьківщину, кожного з нас. Він вірою і правдою боровся з окупантом за життя та майбутнє...
Поповнивши небесне військо славних синів і доньок української нації, тепер Микола став нашим янголом-охоронцем. Кожне життя, яке вбила Росія, – це цілий космос, який навіки згас. Це мрії, плани, сподівання, яким не судилося стати реальністю.
Важко сприймати смерть наших захисників. Важко знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Усією громадою доземно вклоняємось та висловлюємо щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям і побратимам. Ціною свого молодого життя Микола здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та держави як воїна-Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику України! – мовиться у некролозі.
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