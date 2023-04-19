20 квітня збережеться часткове затоплення прирічкових населених пунктів Кременчуччини

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20 квітня у Кременчуці та на Полтавщині утримається затоплення заплавних територій, повідомили у Службі допомоги мера Кременчука із посиланням на Український центр з гідрометеорології.

Затоплення відбуватиметься внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Зазначається також, що відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів. Зберігається III рівень небезпеки — червоний.

Нагадаємо, рівень води у Дніпрі станом сьогодні залишається на рівні вчорашніх відміток. Станом на 8.00 19 квітня рівень води у верхньому б'єфі складає — 81,1 метра, у нижньому — 67 метрів. Для порівняння — на ранок 18 квітня рівень води у верхньому б’єфі склав 81,2 метра, у нижньому — 67,1 метра. Вдень 17 квітня верхній рівень — 81,3 метра, нижній — 66,8 метра.