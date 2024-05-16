Віталій Малецький прокоментував реорганізацію лікарні «Придніпровська»

Лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи в країні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 травня.
Такі реорганізації відбувають по всій країні, зазначив мер міста.
Приєднання лікарні має завершитись до 2026 року, «але ми це робимо швидше для того, щоб система була ефективніше», додав міський голова.
Нагадаємо, як раніше зазначали у пояснювальній записці до проєкту рішення, лікарню «Придніпровська» планують приєднати до Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, йдеться у документі.
В рамках медичної реформи вже об'єднали дитячу лікарню з лікарнею «Кременчуцька».
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