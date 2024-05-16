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Віталій Малецький прокоментував реорганізацію лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 443 Коментарів: 1

За його словами, у місті формують спроможну мережу закладів охорони здоров’я

Лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи в країні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 травня. 

Такі реорганізації відбувають по всій країні, зазначив мер міста. 

— Усі лікарні збільшуються, об’єднуються. Ми зараз фактично створили кластерну лікарню — це лікарня «Кременчуцька» і фактично у нас ще лікарня, яку треба посилити — це Перша міська лікарня (лікарня ім. О. Т. Богаєвського), — розповів Віталій Малецький. 

Приєднання лікарні має завершитись до 2026 року, «але ми це робимо швидше для того, щоб система була ефективніше», додав міський голова. 

— Це формування спроможної мережі. І під формування спроможної мережі нацслужба (Національна служба здоров’я України — ред.) даватиме кошти. Тому що може виявитись так, що буде 10 лікарень, але служба скаже: «Ви входите в мережу, а ви вибачте — ні». Нам треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави, — сказав голова Кременчуцької громади. 

Нагадаємо, як раніше зазначали у пояснювальній записці до проєкту рішення, лікарню «Придніпровська» планують приєднати до Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, йдеться у документі. 

В рамках медичної реформи вже об'єднали дитячу лікарню з лікарнею «Кременчуцька».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: www.lik-pr.com
Теги: реорганізація Перша міська лікарня лікарня Придніпровська
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Коментарі: 1

1 196
evil:
Сьогодні, 12:22

Шош ты, казлина, коммунальные парки не обьеденяешь в одну структуру, реорганизатор #уев?


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