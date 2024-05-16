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Освіта

Учень Кременчуцького ліцею переміг у Всеукраїнській олімпіаді з математики

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 138

 

Семикласниця з Горішніх Плавнів стала третьою

Учень 5 класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Гліб Підгорний став переможцем VI Всеукраїнської олімпіади з математики імені Юлії Здановської. Про це повідомила пресслужба мерії. Олімпіада проходила з 10 по 13 травня за підтримки Київського національного університету імені Тараса Шевченка і зібрала понад 60 учнів з усієї України.

Гліб Підгорний виборов Диплом I ступеня у математичних змаганнях, підтвердивши високий рівень підготовки учнів Кременчуцького ліцею.

Серед призерів олімпіади також двоє представників Полтавщини: Юрій Ткаченко, учень 6 класу Кобеляцького ліцею № 2 ім. Олеся Гончара, який отримав Диплом III ступеня, та Маргарита Співак, учениця 7 класу Спеціалізованої школи № 5 з Горішніх Плавнів, яка теж здобула Диплом III ступеня.

Ця олімпіада з 2023 року має ім’я відомої української математикині Юлії Здановської — видатної української математикині, волонтерки та вчительки, яка трагічно загинула 3 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Харківської обласної адміністрації. Вона була лауреаткою всеукраїнських та міжнародних олімпіад з інформатики та математики, переможницею Європейської математичної олімпіади серед дівчат.

Нагадаємо, що на початку року кременчуцькі школярі здобули 54 призових місця на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: олімпіада математика ліцей № 4
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