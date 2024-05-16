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Фотофакт: Віталій Малецький змусив Литовську делегацію пів години чекати на свою появу в парку

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 411

 

Мер запізнився після виконкому

16 травня Литовська делегація прибула на відкриття скверу «Алітуського», яке мало відбутися об 11.00. Однак гостям довелося пів години у парку чекати на появу мера Кременчука, який запізнювався. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Віталій Малецький з'явився об. 11.29. За цей час литовці встигли сходити у парк, де студенти льотного коледжу провели акцію до дня вишиванки.

 

Нагадаємо, що на благоустрій території біля вулиці Алітуської та провулку Поштового з міського бюджету виділили 225 тисяч гривень. Саму вулицю Алітуську урочисто відкрили у травні 2023 року, тоді до міста також прибула делегація з Литви.

Що відомо про співпрацю Кременчука та Алітуса, як міст-побратимів

Співпраця між Кременчуком та Алітусом розпочалася у 2016 році. За цей час налагодились зв’язки між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Алітуським колегіумом, а також між Кременчуцьким ліцеєм № 4 та Алітуською гімназією. 

Кременчук також отримував гуманітарну допомогу від литовського міста. Торік у Кременчуці міська влада разом з делегацією Литовської Республіки відкрила вулицю Алітуську. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Алітус благоустрій Литва Віталій Малецький мер
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