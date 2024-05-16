На вулиці Кременчуцькій у селі Сені горів будинок

16 травня о 2.01 на вулиці Кременчуцькій у селі Сені на Полтавщині сталася пожежа в житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогонь знищив покрівлю на площі 80 м² і пошкодив перекриття на площі 0,5 м². Проте, завдяки рятувальникам з 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та працівникам Решетилівської місцевої пожежної охорони (МПО), будинок вдалося врятувати.

Рятувальники прибули на місце події й локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню. Обставини пожежі наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці показали робота Magirus Wolf R1, який гасив пожежу на НПЗ.