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Полтавська професорка претендує на посаду у Конституційному Суді України

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 141

 

На дві вакантні посади претендують 16 правників

На дві вакантні посади у Конституційному Суді України за суддівською квотою претендують 16 правників. Серед них дев'ять представляють суддівський корпус. Оксана Солдатенко, професорка кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі, також є серед претендентів, інформує «Закон і Бізнес».

Рада суддів оприлюднила відповідний список за результатами оголошеного конкурсу з відбору кандидатів. Протягом періоду з 15 квітня до 14 травня до РСУ надійшли документи від 16 кандидатів. Серед них дев'ять суддів, включаючи двох у відставці, один суддя Верховного Суду та два представники апеляційної інстанції. Також у списку три юристи, два науковці, адвокат та прокурор.

Після перевірки документів на відповідність вимогам закону Рада суддів визначиться із допуском претендентів до наступного етапу відбору, який проводить дорадча група експертів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ukraine.segodnya.ua
Теги: суди кандидат
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